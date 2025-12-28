Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Bockenheim zum jetzigen Ermittlungsstand zumindest 8 Fahrzeuge zerkratzt. Die Tatorte lagen im Leininger Ring und in der General-Kullmer-Straße. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der 06359-93120 entgegen.

