Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Bockenheim zum jetzigen Ermittlungsstand zumindest 8 Fahrzeuge zerkratzt. Die Tatorte lagen im Leininger Ring und in der General-Kullmer-Straße. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der 06359-93120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-93120
E-Mail: pigrünstadt.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

