POL-ME: Scheiben an zwei Bushaltestellen zerstört - Polizei bittet um Hinweise - 2601053

POL-ME: Scheiben an zwei Bushaltestellen zerstört - Polizei bittet um Hinweise
Erkrath (ots)
Am Montagabend, 19.1.2026, und in der Nacht auf Dienstag, 20. Januar 2026, zerstörten Unbekannte mutwillig in Erkrath Scheiben von zwei Wartehäusern der Rheinbahn. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Am Montag hörte ein Zeuge gegen 21 Uhr auf der Feldheider Straße ein lautes Klirren. Zudem bemerkte er einen dunkel gekleideten, circa 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit einem schwarzen Trolley, der sich von der Bushaltestelle "Erkrath Kempen" in Richtung der Max-Planck-Straße entfernte.
Der Zeuge begab sich daraufhin zu der Bushaltestelle, stellte die zerstörte Scheibe des Wartehäuschens fest und benachrichtigte richtigerweise die Polizei. Diese erschien rasch, konnte die beschriebene Person im Nahbereich aber leider nicht mehr feststellen.
Gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen stellt eine Polizeistreife zudem ein weiteres, beschädigtes Wartehäuschen in Erkrath-Hochdahl fest: An der Haltstelle "Neanderbad" zerstörten Unbekannte ebenfalls eine Scheibe.
Die Polizei fragt: Wer hat zu den genannten Zeiten und Orten Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.
