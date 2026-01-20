Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601058

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Zwischen Samstag, 17. Januar 2026, 12 Uhr, und Montag, 19. Januar 2026, 8:45 Uhr, drangen Unbekannte in Haan gewaltsam in ein Vereinsheim an der Dieker Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten eine Spardose mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in Hilden zwischen Sonntag, 18. Januar 2026, 14 Uhr, und Montag, 19. Januar 2026, 9:45 Uhr, gewaltsam in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Herderstraße ein. Aus einem Tresor in einem der Räume entwendeten sie Schmuck, Gold und Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Unbekannte Täterinnen oder Täter brachen in Velbert zwischen Montag, 12. Januar 2026, und Montag, 19. Januar 2026, in leerstehende Büroräume in der Nedderstraße ein, die zurzeit zur Lagerung von Gegenständen genutzt werden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Seitentür des Gebäudes und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Wochenende drangen Unbekannte in Mettmann gleich zweimal gewaltsam in Kindergärten ein:

Zwischen Samstag, 17. Januar 2026, 8 Uhr, und Montag, 19. Januar 2026, 7 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in die Räume eines Kindergartens in der Donaustraße ein. Sie zerstörten eine Tür sowie ein Fenster der Mitarbeiterräume und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde und die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Auch an der Düsseldorfer Straße kam es zwischen Freitag, 16. Januar 2026, 18 Uhr, und Montag, 19. Januar 2026, 7 Uhr, zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Unbekannte hebelten ein Fenster eines Büros auf und durchsuchten mehrere Räume. Zur Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen hebelten unbekannte Täterinnen oder Täter am Sonntag, 19. Januar 2026, zwischen 17 Uhr und 20:15 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Lochnerstraße auf. Nachdem sie sich derart Zugang verschafft hatten, durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell