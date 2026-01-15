PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Total betrunken
Am Mittwoch zog die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 20.20 Uhr fuhr der 40-jährige Hyundai Fahrer im Egginger Weg in Richtung Kuhbergring. Dort bog er nach links ab. Sofort fiel der Fahrer durch seine auffällige Fahrweise auf. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Die Polizei stoppte das Auto. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde beschlagnahmt.

