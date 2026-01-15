Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Polizei zieht maroden Laster aus dem Verkehr

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei auf der B311 bei Ehingen einen verkehrsunsicheren Sattelzug.

Ulm (ots)

Das ungarische Gespann fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Riedlingen. Auf dem Parkplatz an der Hohen Warth hatte der Verkehrsdienst Laupheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Deshalb nahmen die Polizisten den Lkw samt Auflieger genauer unter die Lupe. Der war mit rund 17 Tonnen Stückgüter beladen. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel an dem Aufbau des Kögel Aufliegers. Der war an beiden Seiten gerissen. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Im Führerhaus des DAF beförderte der 65-jährige Fahrer ein 5kg Propangasflasche. Die lag lose im Fußraum auf der Beifahrerseite. Die Fahrt war damit beendet und der Laster wurde in der Nähe einer Werkstatt verkehrssicher abgestellt. Der ausländische Lasterfahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 500 Euro bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

