Am Mittwoch kam es an einer Kreuzung bei Oberdischingen zum Auffahrunfall mit Sachschaden.

Um 8.15 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Opel SUV auf der B311 in Richtung Ulm. An der Kreuzung Höhe Oberdischingen zeigte die Ampel auf Rot. Deshalb hielt die Opelfahrerin an. Das bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines VW zu spät. Der 26-Jährige fuhr in das Heck des stehenden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf rund 10.000 Euro, den am Opel auf ca. 5.000 Euro.

