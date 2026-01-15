Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Pannen Pkw gedonnert

Drei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwoch auf der B10.

Ulm (ots)

Der 33-Jährige fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Audi auf der B10 in Richtung Norden. Etwa 300 Meter vor dem Lehrer-Tal-Tunnel kam es an dem Audi zu einem technischen Defekt. Da es an der Stelle keinen Standstreifen gab, hielt der Mann am rechten Fahrbahnrand an. Der Fahrer stellte ordnungsgemäß ein Warndreieck auf. Der Fahrer öffnete die Motorhaube und suchte nach dem Defekt. Im Auto befand sich noch ein 51-jähriger Beifahrer. Von hinten kam ein 37-jähriger BMW-Fahrer. Der beachtete das Warndreieck und prallte dem Audi ungebremst in das Heck. Durch den Aufprall wurde der Audi nach vorn geschoben und erfasste den 33-Jährigen. Im weiteren Verlauf wurde der Audi nach links geschoben und kam in der Mitte der B10 quer zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 33-Jährige schwer verletzt. Der Unfallverursacher und der 51-Jährige im Audi erlitten leichte Verletzungen. Durch den Unfall war die B10 voll gesperrt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Gegen 21.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

