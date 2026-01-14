Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen bei Eberhardzell zwei Autos zusammen. Rund 30.000 Euro Sachschaden sind dabei entstanden.

Ulm (ots)

Um 12.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Ford iim Ortsteil Kappel unterwegs. Auf Höhe eines Holzwerkes bog der Fordfahrer nach links auf die K7569 / Mühlhauser Straße ab. Dabei hatte er wohl nicht auf die Vorfahrt einer 27-Jährigen geachtet. Die kam mit ihrem Audi von links. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Audi in eine Wiese geschleudert und kam dort zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am Ford auf ca. 20.000 Euro, den am Audi auf rund 10.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

