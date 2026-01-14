Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Gullydeckel gegen Eingangstür geworfen

Ohne Beute blieb ein Unbekannter bei einem versuchten Einbruch am Montag oder Dienstag in Heidenheim an der Brenz.

Ulm (ots)

Am frühen Dienstagmorgen bemerkte ein Zeuge an einer Schule in der Heckentalstraße eine eingeschlagene Scheibe. Offensichtlich hatte dort ein Unbekannter versucht, in das Gebäude einzudringen. Die Glasfüllung der Eingangstür wurde mit einem Gullydeckel eingeworfen und dadurch vollständig zerstört. Der Spurenlage zufolge war der Täter nicht im Schulgebäude. Womöglich wurde er auch bei seiner Tat gestört. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Bereits vergangene Woche kam es zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in Schulen in Heidenheim (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6191317 ). Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

