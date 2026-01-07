Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher unterwegs

In der Nacht auf Dienstag hatten es Unbekannte in Heidenheim auf zwei Schulen abgesehen.

Ulm (ots)

Von Montag und Dienstag waren Einbrecher in der Innenstadt unterwegs. In der Richard-Wagner-Straße machten sie sich an einer Schule zu schaffen. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Dann traten sie mehrere verschlossene Türen im Gebäude auf und durchsuchten die Räume. Dabei fanden sie auch Bargeld. Das machten sie, ebenso wie zwei Laptops und einem Beamer, zu ihrer Beute.

In derselben Nacht machten sich die Unbekannten auch an einer weiteren Schule in der Richard-Wagner-Straße zu schaffen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand und die Einbrecher mussten draußen bleiben. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) sicherte an beiden Schulen die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe der verursachten Schäden ist noch unklar.

++++0026456 0025666 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell