POL-UL: (BC) B 30 Laupheim - Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin auf Bundesstraße

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Montag gegen 16:00 Uhr einen auffällig fahrenden Pkw auf der B 30 in Fahrtrichtung Ulm. Der Pkw war seinen Angaben zu Folge in Schlangenlinien unterwegs und überholte mehrfach bei stark überhöhter Geschwindigkeit in gefährlicher Weise. Eine Streife der Verkehrspolizei unterzog den Pkw einer Kontrolle und erkannte schnell einen Grund für die Fahrweise der 50 Jahre alten Lenkerin. Bei der Dame wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Dessen Ergebnis von über einem Promille bestätigte die Vermutung der Beamten. In einer Klinik wurde der 50-Jährigen durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Autofahrerin wurde noch im Krankenhaus beschlagnahmt. Unter anderem ein mehrmonatiger Verlust der Fahrerlaubnis ist eine zu erwartende Konsequenz für die unverantwortliche Frau.

