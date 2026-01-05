Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag kam es bei Heiningen zu einem Unfall mit Verletzten. Anschließend ereignete sich im Rückstau ein Auffahrunfall.

Um 11.45 Uhr war eine 85-Jährige mit ihrem Ford Focus von Jebenhausen in Richtung Heiningen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Ford-Fahrerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lancia einer 58-Jährigen. Rettungskräfte brachten beide Fahrerinnen sowie den 35-jährigen Beifahrer im Lancia in eine Klinik. Alle drei erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Wegen des Unfalls und den Trümmerteilen auf der gesamten Fahrbahn kam es zum Rückstau mehrerer Fahrzeuge aus Richtung Heiningen. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer erkannte den Stau zu spät und prallte in das Heck eines VW. Den fuhr eine 23-Jährige. Durch den ungebremsten Auffahrunfall schob es den VW gegen den davor stehenden Traktor mit Anhänger. Beide Fahrenden kamen vorsorglich in eine Klinik. Sowohl am Opel als auch am VW entstand Totalschaden. Abschlepper waren im Einsatz und bargen die vier total beschädigten Autos. Der Traktor bleib unbeschädigt, am Anhänger entstand rund 1.000 Euro Schaden.

Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Schadens wird insgesamt auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße zwischen Heiningen und Jebenhausen war bis 14 Uhr voll gesperrt.

