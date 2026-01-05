Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee/B10 - An Brücke hängen geblieben

Am Montag sorgte ein Unfall an einer Bahnunterführung bei Lonsee für Verkehrsbehinderungen.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr war ein 49-Jährige mit seinem Lkw mit Containerauflage und Kran auf der B10 von Amstetten in Richtung Luizhausen unterwegs. Beim Durchfahren der Bahnunterführung bei Urspring blieb er mit dem Kran an dem Bauwerk hängen. Dabei riss der Kran vom Lkw ab und Betriebsstoffe liefen aus. Die Feuerwehr war im Einsatz und band das ausgelaufene Hydrauliköl. Die Bahnstrecke musste bis zur Prüfung der Brücke durch einen Techniker vorsorglich gesperrt werden. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort im Einsatz. Nachdem keine größeren Schäden an der Bahnunterführung festgestellt wurden, konnte die Bahnstrecke gegen 11.15 Uhr wieder freigegeben werden. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Möglicherweise wurde einer der Kranachsen vor der Fahrt nicht weit genug abgesenkt. Für die Unfallaufnahme und bis zur Bergung des Lkw musste die B10 komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Gegen 11.45 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt.

