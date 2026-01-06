Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Büchenbronn - Auto erfasst Fußgänger

ein 68 Jahre alter Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden

Ulm (ots)

Am Montag gegen 12:55 Uhr war ein 26 Jahre alter Mann mit seinem VW auf der K 1413 in Richtung Ebersbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Büchenbronn trat unvermittelt ein 68 Jahre alter Fußgänger von einem Waldweg kommend auf die Fahrbahn. Der 26-Jährige erkannte die Situation aufgrund der zu diesem Zeitpunkt tiefstehenden Sonne zu spät und konnte einen Zusammenprall mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der 68 Jahre alte Mann am Kopf verletzt und mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der Autofahrer wurde nicht verletzt, an seinem Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Warum der 68 Jahre alte Mann so unvermittelt auf die Fahrbahn trat, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen im Täle (07335/96260).

+++++++21986

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell