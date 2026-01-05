Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten/B10 - Bei Unfall verletzt

Am Montag kam ein Autofahrer bei Westerstetten von der Straße ab und landete auf dem Dach.

Ulm (ots)

Um 11 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Opel von Hinterdenkental in Richtung Luizhausen unterwegs. Da er wohl durch die Sonne geblendet wurde, kam er nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich im Graben und landete auf dem Dach. Der Fahrer erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Dornstadt hat den Unfall aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B10 kurzzeitig komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ein Abschlepper barg den Opel. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Kurz vor Beendigung der verkehrsregelnden Maßnahmen kam es zu einem Auffahrunfall am Stauende. Dabei entstanden an vier beteiligten Fahrzeugen Sachschäden. Drei der vier Fahrzeuge waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Beteiligen blieben wohl unverletzt.

