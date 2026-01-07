Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Raub auf Einkaufsmarkt

Am Montag überfiel ein bewaffneter Mann einen Supermarkt in Gingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr betrat ein vermummter und bewaffneten Mann einen Einkaufsmarkt in der Hindenburgstraße. Dann zog er aus der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers eine Pistole. Mit der Waffe bedrohte er die 17-jährige Kassiererin und forderte Bargeld. Anschließend griff er in die geöffnete Kasse und nahm das Geld. Mit dem Bargeld flüchtete er über den Parkplatz und in Richtung Hindenburgstraße. Die Kassiererin blieb bei dem Überfall unverletzt und verständigte die Polizei. Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei nach dem Täter. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Täter blieb jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 0731/188-0.

Zum Täter ist bekannt, dass dieser etwa 170-180 cm groß und schlank ist. Er war mit einer hellgrauen Winterjacke und einer schwarzen Cargohose mit Taschen an den Seiten bekleidet. Unter seiner Jacke trug er einen schwarzen Kapuzenpullover. Er war maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube und trug schwarze Handschuhe.

Die Ermittler suchen zudem auch einen wichtigen Zeuge. Ein älterer Mann stand während des Überfalls als Kunde unmittelbar an der Kasse. Die Polizei bittet den Mann, sich als Zeuge zu melden.

