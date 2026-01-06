Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Feuer in Wohnhaus

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Geislinger Innenstadt

Ulm (ots)

Die Feuerwehr und Polizei rückten kurz nach 14 Uhr in die Geislinger Adlerstraße aus. Dort war es in einem 3stöckigen Wohnhaus zu einem Brand gekommen. Zunächst war nur eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Stockwerk bereits im Vollbrand. Drei Bewohner in dem Gebäude konnten sich selber in Sicherheit bringen, eine junge Frau musste aus dem 2. Obergeschoss von der Feuerwehr mit einer Leiter evakuiert werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden insgesamt drei Personen im Alter von 31, 29 und 19 Jahren verletzt. Zwei davon mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Gebäude auf mindestens 400tsd. Euro. Der vor Ort befindliche Eigentümer des Gebäudes hat für alle seine sieben Mieter unterschiedlichster Nationen Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. Das beschädigte Gebäude dürfte im Moment nicht mehr bewohnbar sein. Die Brandursache ist noch unbekannt. Außer den Streifen der Polizei in Geislingen waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit zahlreichen Hilfskräften und die Feuerwehren Geislingen mit Teilorten und Amstetten vor Ort. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(ELS 2613061)

