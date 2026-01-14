Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Nach Unfall weitergefahren

Am Dienstag fuhr der Verursacher nach einem Unfall in Riedlingen weiter. Den und Zeugen sucht nun die Polizei.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Passat auf der L275 von Heudorf kommend in Richtung Riedlingen. Vor ihm war ein dunkler Mercedes unterwegs. Der VW-Fahrer ordnete sich an der roten Ampel an der Kreuzung zur B312 auf dem Geradeausfahrstreifen ein, um in die Daimlerstraße zu fahren. Der dunkle Mercedes hielt wohl rechts neben dem VW an. Der Fahrer wollte auf der Rechtsabbiegespur in Richtung B312 / Göffinger Straße abbiegen. Das tat er auch. Beim Anfahren streifte der Mercedesfahrer wohl mit der linken Fahrzeugseite an dem VW entlang. Während der 27-Jährige anhielt, fuhr das dunkle Auto weiter. Möglicherweise hat der Fahrer, so um die 50 bis 60 Jahre alt, den Zusammenstoß gar nicht bemerkt. Der Mann mit grauen schulterlangen Haaren und einem grauen Bart setzte die Fahrt fort. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Das unbekannte Auto müsste an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Das und den Fahrer des dunklen Mercedes sowie auch Zeugen sucht nun die Polizei Riedlingen. Hinweise nimmt sie unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

++++0069108

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

