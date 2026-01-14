Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Unfall herbeigeführt

Am Dienstagabend führte ein starkes Bremsmanöver bei Sontheim zu einem Unfall.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 27-Jährige auf der B492 von Hermaringen nach Sontheim. Wohl ohne ersichtlichen Grund bremste er seinen Mercedes plötzlich stark ab. Hinter ihm fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Opel. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Mercedes. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf insgesamt 5.000 Euro.

