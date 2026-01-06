PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Hauptbahnhof Dresden: Festnahmen und körperliche Auseinandersetzung

Dresden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof vollstreckten innerhalb weniger Stunden zwei Haftbefehle und intervenierten bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig.

Am späten Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 17:05 Uhr bemerkten Bundespolizisten ein herrenloses Gepäckstück im Bahnhofsbereich. Der Besitzer, ein 32-jähriger Deutscher, konnte jedoch schnell in unmittelbarer Nähe ausfindig gemacht werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er nicht gewillt war, die fällige Geldstrafe in Höhe von 60 Euro zu begleichen, sollte der Haftbefehl vollstreckt werden. Dabei leistete der 32-Jährige massiven Widerstand: Er versuchte zu flüchten und wollte sich immer wieder losreißen. Die Fluchtversuche blieben erfolglos. Er wurde gegen 19:40 Uhr zur Verbüßung einer zweitägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

In der Nacht zum Dienstag (06.01.2026) klickten gegen 01:50 Uhr erneut die Handschellen. Die Bundespolizei kontrollierte einen Mann im Warteraum des Hauptbahnhofs. Der Abgleich seiner Daten im polizeilichen Auskunftssystem ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen. Der Mann war bereits im Jahr 2023 wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, hatte die Haft jedoch nie angetreten. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest, um ihn der Justiz zuzuführen.

Ebenfalls im Fokus der Ermittlungen steht ein Vorfall im Hauptbahnhof Dresden. Ein Zeuge meldete am Montagabend (05.01.2026) der Bundespolizei, dass ein 20-jähriger Deutscher eine 17-jährige Deutsche lautstark anschreit und sie körperlich angreift. Die sofort eingesetzten Streifen trafen beide Personen vor Ort an. Zu diesem Zeitpunkt war die körperliche Auseinandersetzung beendet, die 17-Jährige kauerte jedoch weinend am Boden. Die junge Frau gab an, im Zuge eines Streits von dem 20-Jährigen getreten worden zu sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

