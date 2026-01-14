Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Mann am Dienstag in Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war der 64-Jährige auf seinem Ebike auf der Neutorbrücke in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Karlstraße stürzt er vom Rad. Durch den Sturz erlitt der Pedelec-Fahrer eine Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte den Radler ins Krankenhaus. Einen Helm hatte der Mann während der Fahrt nicht getragen.

Von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

