Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Unfall verursacht und weggefahren

Dank einer aufmerksamen Zeugin war der Verursacher am Dienstag schnell ermittelt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr am Kirchplatz. Beim Rückwärtsfahren fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Audi gegen einen geparkten VW Transporter. Danach kümmerte er sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und das Kennzeichen notiert. Damit konnte der 85-Jährige schnell ermittelt werden. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Schaden von etwa 2.000 Euro.

+++++++ 0068627 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell