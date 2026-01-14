Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Raub auf Getränkemarkt

Am Dienstag überfielen zwei Männer einen Getränkemarkt in Laupheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr betraten die beiden Männer das Geschäft in der Leibnizstraße. Unter dem Vorwand, noch Getränke kaufen zu wollen, gelang es ihnen kurz vor Ladenschluss, dass die Kassiererin die Kasse öffnete. Dabei soll einer der Räuber die Geschädigte zur Seite gestoßen und in die Kasse gegriffen haben. Die Frau stürzte zu Boden. Mit dem Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kassiererin blieb bei dem Überfall, bis auf leichte Schmerzen am Oberkörper, unverletzt und sie verständigte die Polizei. Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei nach den Tätern. Die blieben jedoch unentdeckt. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie schwarz gekleidet waren. Die Räuber waren vermummt und sprachen wohl deutsch. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07351/4470. Die Ermittlungen dauern an.

