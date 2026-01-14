Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte in Blaubeuren in eine Bäckerei einzubrechen.

Zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 5.45 Uhr waren Unbekannte in der Weilerstraße unterwegs. Dort versuchten sie, eine Eingangstür einer Bäckereifiliale aufzuhebeln. Zum Einbruch kam es jedoch nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Taten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm besteht, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel. 0731/188-0 zu melden.

