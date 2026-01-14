PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Versuchter Einbruch
In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte in Blaubeuren in eine Bäckerei einzubrechen.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 5.45 Uhr waren Unbekannte in der Weilerstraße unterwegs. Dort versuchten sie, eine Eingangstür einer Bäckereifiliale aufzuhebeln. Zum Einbruch kam es jedoch nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Taten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm besteht, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel. 0731/188-0 zu melden.

++++0074446 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

