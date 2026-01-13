Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Tierschutz missachtet

Am Samstag stellte die Polizei bei Dornstadt zwei Hundewelpen eines 19-Jährigen sicher.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr meldete eine Zeugin ein verdächtiges Fahrzeug im Drosselweg im Ortsteil Bollingen. Da sie aus dem Auto lautstarkes Jammern von Hunden wahrnahm, verständigte sie die Polizei. Eine Streife ermittelte kurz darauf den verantwortlichen Fahrzeughalter und überprüfte dessen Hunde in seinem Pkw. Die zwei Mali-Welpen befanden sich ohne ausreichend Wasser und bei niedrigen Temperaturen über einen längeren Zeitraum in der zu kleinen Hundebox im Auto. Beide Hunde wurden sichergestellt und in ein Tierheim verbracht. Den 19-Jährigen, der zur Herkunft der Tiere widersprüchliche Angaben machte, erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Den Ermittlungen zufolge waren die etwa zwölf Wochen alten Welpen mutmaßlich zum Weiterverkauf bestimmt.

++++0053719 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

