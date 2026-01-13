POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Diakonie
Am Wochenende suchten Unbekannte in Geislingen nach Brauchbarem.
Ulm (ots)
Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 18.30 Uhr und Montag 7.45 Uhr. Vermutlich betraten Unbekannte während der Öffnungszeiten das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Hierbei beschädigten sie einige Büroschränke. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute. Das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331 9327-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.
++++ 0061589 (BK)
