POL-UL: (UL) Ulm - Kupferkabel gestohlen
Zwischen Montag und Dienstag stahlen Unbekannte aus einem Parkhaus mehrere Meter Kupferkabel.
Ulm (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle in der Straße "Oberer Eselsberg". Dort stahlen sie etwa 130 Meter Kupferkabel. Der Polizeiposten Eselsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter der Telefonnummer 0731/550195-0 melden.
