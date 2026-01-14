PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Kein Führerschein
Am Dienstag stoppte die Polizei einen Mann auf seinem Kleinkraftroller.

Ulm (ots)

Gegen 23.40 Uhr kontrollierte die Polizei den 52-Jährigen in der Haldenstraße. Er fuhr dort mit einem Kleinkraftroller. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann für das Gefährt keinen Führerschein hatte. Für ihn war die Fahrt beendet und er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

+++++++ 0073035 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

