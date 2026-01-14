PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (GP) Göppingen - Trittfallen ausgelegt
Am Dienstag entdeckte eine Zeugin die präparierten Nägel.

Ulm (ots)

Die Zeugin befand sich am späten Mittag auf einem Spaziergang auf einem Waldweg in der Nähe der Alfons-Feifel-Straße. Dabei entdeckte sie die präparierten Nägel. Ein Unbekannter hatte insgesamt 10 Stücke Klebeband genommen und dadurch mehrere Nägel (ca. 3cm Länge) gesteckt. Die legte er mit den Spitzen nach oben auf dem Waldweg aus. Nach jetzigem Stand kam es zu keinerlei Schäden. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise den Verursacher beobachtet haben.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

