POL-ME: Beruflich durchstarten bei der Polizei? Jetzt zur Info-Veranstaltung anmelden! - 2601059

Sie möchten in einem herausfordernden Job arbeiten, einem Beruf, der gleichzeitig Berufung ist? Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen? Sie legen Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen? Dann sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau an der richtigen Adresse!

Doch welche Wege führen überhaupt zur Polizei? Welche Einstellungsvoraussetzungen gibt es und wie laufen die Auswahlverfahren ab?

Antworten auf diese und viele weiteren Fragen haben die Personalwerberinnen der Kreispolizeibehörde Mettmann im Gepäck, wenn sie zu ihrer nächsten Berufsinfo-Veranstaltung einladen.

Diese findet statt am:

Donnerstag, 29. Januar 2026,

um 17 Uhr im Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde, am Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann.

Achtung: Für die kostenfreie Veranstaltung ist eine Anmeldung zwingend erforderlich!

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung bis Mittwoch (28. Januar 2026) an die folgende E-Mail-Adresse: personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Infos rund um den Berufsstart bei der Polizei NRW finden Interessierte zudem auch im Internet unter: www.genau-mein-fall.de.

