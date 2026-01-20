Polizei Mettmann

POL-ME: 86-Jähriger von Duo beraubt - die Polizei bittet um Hinweise - 2601063

Hilden (ots)

Am Montagvormittag, 19. Januar 2026, raubte ein Duo einem 86-Jährigen in Hilden eine vierstellige Summe Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr hielt sich ein 86-Jähriger am Busbahnhof an der Straße "An der Gabelung" auf. Zunächst erwarb er ein Busticket, dann suchte er die Toilette im dortigen Verkaufsraum auf. Zwei Männer folgten ihm und griffen ihn im WC-Bereich an. Sie raubten gezielt das von ihm in einer Jackentasche mitgeführte Bargeld, das er zuvor bei einem nahegelegenen Geldinstitut abgehoben hatte.

Mitsamt der Tatbeute flohen die Männer unerkannt. Sie können lediglich als circa 30 Jahre alt und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Einer der Männer trug einen Schnurrbart.

Der 86-Jährige alarmierte nach dem Überfall die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief leider erfolglos. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den flüchtigen Räubern oder deren Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

