POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601062

Ratingen / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, war ein 21-jähriger Mindener gegen 2 Uhr mit seinem VW Passat in Ratingen auf der Volkardeyer Straße in Richtung Düsseldorf unterwegs. Als er in den Kreisverkehr Volkardeyer Straße / Broichhofstraße einfuhr, kam ihm nach eigenen Angaben ein dunkler Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf seiner Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Mindener nach rechts und kollidierte mit einer Schutzplanke. Glücklicherweise wurde der 21-Jährige nicht verletzt. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Dienstag, 20. Januar 2026, kam es auf der Hochdahler Straße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:40 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem VW ID.7 die Hochdahler Straße in Richtung Flurstraße. Als sie im Kreuzungsbereich zur Bachstraße verkehrsbedingt warten musste, bog die Fahrerin eines roten Kleinwagens von links aus der Bachstraße kommend in die Hochdahler Straße ein. Vermutlich aufgrund vereister Scheiben missachtete sie die Fahrbahnleitlinien und geriet in den Gegenverkehr. Hier striff sie die Fahrerseite des ID.7 und beschädigte diese.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte die circa 50 Jahre alte Fahrerin mit grauen, kinnlangen Haaren ihre Fahrt über die Hochdahler Straße in Richtung Düsseldorfer Straße fort.

An dem ID.7 entstand ein geschätzter Schaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

