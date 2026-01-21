Polizei Mettmann

POL-ME: 86-jährige Seniorin durch Schockanruf betrogen: Polizei bittet um Hinweise - 2601064

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Freitag, 16. Januar 2026, wurde eine 86-jährige Seniorin in Ratingen durch einen Schockanruf betrogen. Unbekannte erbeuteten eine fünfstellige Summe Bargeld. Die Polizei warnt erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen der Täterinnen und Täter.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr wurde die 86-Jährige von einer Frau angerufen, die angab, dass der Sohn der Seniorin einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Person verstorben sei. Die Betrügerin forderte die Ratingerin dazu auf, einem unbekannten Abholer Bargeld auszuhändigen, um die sofortige Inhaftierung des Sohns zu verhindern. Gegen 17:40 Uhr übergab die Seniorin in einem Wohngebiet an der Puttgardenstraße einem unbekannten Täter eine geringe fünfstellige Summe Bargeld.

Sie beschreibt ihn als:

- männlich - zwischen 35 und 40 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - mit hellbraunem Anzug

Die Polizei fragt:

Wer hat am Freitag, 16. Januar 2026, gegen 17:40 Uhr in der Nähe der Puttgardenstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter 02102 9981-6210 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei stellt klar:

Es werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert, um Menschen, die eine angeblich schwere Straftat begangen oder einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Polizei wird Sie auch niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell