Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601066

Ratingen / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Dienstag, 13. Januar 2026, gegen 17 Uhr, bis Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 16:30, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Adlerstraße in Ratingen-Homberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu der Erdgeschosswohnung und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Montag, 19. Januar 2026, gegen 20:30 Uhr, bis Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 8 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Fahrschule an der Kaiserstraße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen. Es wurde eine Geldkassette mit Bargeld und ein Laptop gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

