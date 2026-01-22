Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2601071

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, brannten in Velbert zwei Mülltonnen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu zwei brennenden Mülltonnen an der Mettmanner Straße in Höhe der Hausnummer 57 gerufen. Dank des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr, wurde das Haus vor dem die Abfallbehälter standen nicht beschädigt. An den Tonnen entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Mettmanner Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell