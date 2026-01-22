Polizei Mettmann

POL-ME: 83-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt - 2601069

Hilden (ots)

Am Mittwochmittag, 21. Januar 2026, stieß in Hilden eine 87-Jährige mit ihrem Opel Meriva mit gleich zwei geparkten Autos zusammen. Eines rollte hierbei zurück und verletzte eine 83-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt am Heck stand, schwer. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, entfernte sich die Seniorin von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr befuhr eine 87-Jährige mit ihrem Opel Meriva die Mozartstraße in Richtung Hochdahler Straße. In Höhe der Hausnummer 108 kam sie rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zunächst den Außenspiegel eines längs der Straße geparkten VW. Im Anschluss kollidierte sie mit der rechten Front eines VW Golf Plus, der entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand abgestellt war. Die 87-Jährige beschädigte die gesamte rechte Fahrzeugseite des VW. Durch die Wucht des Aufpralls rollte der VW Golf zudem rückwärts und verletzte eine 83-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt vor dem Kofferraum stand.

Ohne sich um die verletzte 83-Jährige und eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 83-Jährige erstmedizinisch und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die Unfallverursacherin im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung an der Halteranschrift antreffen. Sie beschlagnahmten den Führerschein der Seniorin und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und fragt:

Wer hat die Fahrt der 87-Jährigen entlang der Mozartstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Unfallgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

