POL-KA: (KA) Karlsruhe-Weststadt - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 09:00 Uhr und Sonntag, 18:15 Uhr in eine Wohnung in der Karlsruher-Weststadt ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Einbrecher das Fenster einer Abstellkammer auf, welches zu der Wohnung in der Sophienstraße gehört. Im weiteren Verlauf versuchten die unbekannten Täter erfolglos die Balkontür gewaltsam zu öffnen.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

