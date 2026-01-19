Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei Widerstand von Jugendlicher dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Einsatz am Sonntagabend leistete eine psychisch auffällige Jugendliche erheblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hierbei wurden zwei Polizisten verletzt. Bei einem Beamten trat Dienstunfähigkeit ein.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr zu einem Vorfall in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums hinzugerufen. Offenbar hatte dort eine psychisch auffällige 17-Jährige einen Rettungssanitäter körperlich angegriffen und ihn wohl mit Bissen verletzt.

Beim Eintreffen der Polizeistreife widersetzte sich die Jugendliche gegen die polizeilichen Maßnahmen massiv. Sie leistete erheblichen körperlichen Widerstand, trat nach den Einsatzkräften und versuchte diese zu beißen. Infolge der Widerstandshandlungen zog sich eine Polizeibeamtin eine Verletzung am Knie zu. Ein Beamter wurde am Fuß verletzt und ist derzeit dienstunfähig.

Die 17-Jährige muss sich nun wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

