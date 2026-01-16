Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Rüppurr - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 18:45 Uhr, in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Rüppurr ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Täter die Glasscheibe der rückwärtigen Eingangstür gewaltsam ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus in der Burbacher Straße. Im Inneren durchwühlten die bislang unbekannten Täter offenbar mehrere Stockwerke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell