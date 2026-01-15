PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Verkehrsunfall auf der L 554 mit mehreren Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Auf der Landesstraße 554 zwischen Unteröwisheim und Münzesheim ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Erkenntnissen überholte der 25-jährige Fahrer eines Opel gegen 15:15 Uhr wohl verbotswidrig ein vor ihm in Richtung Unteröwisheim fahrendes Müllfahrzeug. Um eine Kollision mit dem überholenden Opel Astra zu vermeiden, musste ein entgegenkommender Hyundai-Fahrer stark abbremsen. Infolgedessen fuhren zwei hinter dem Hyundai fahrende Pkw diesem hinten auf. Außerdem streifte der 25-jährige Opel-Fahrer beim Wiedereinscheren die linke Fahrzeugfront des Müllfahrzeugs. Zu einer Kollision mit den entgegenkommenden Fahrzeugen kam es nicht.

Bei der Kollision wurden insgesamt vier Insassen der drei entgegenkommenden, abbremsenden Fahrzeuge jeweils leicht verletzt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Zur Versorgung der Verletzten war vorübergehend auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die L 554 ist aufgrund der noch laufenden Unfallaufnahme sowie anschließender Bergungsmaßnahmen weiterhin gesperrt.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

