POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen in der Moltkestraße in Graben auf unbekannte Art einen Zigarettenautomaten von der Wand gerissen und anschließend entwendet.

Ein Zeuge wurde aufgrund der lauten Geräusche gegen 04:30 Uhr auf den Diebstahl aufmerksam. Er konnte offenbar beobachten, wie zwei dunkel gekleidete Personen den Automaten in den Kofferraum eines vermutlich blauen Fahrzeugs einluden und in Richtung Karlsruher Straße davonfuhren.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

