Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal/ St. Leon-Rot

Rauenberg - Raser auf der Autobahn gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

Ein junger Motorradfahrer fuhr am Dienstagnachmittag mit wohl teilweise über 200 km/h auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main und gefährdete hierbei offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der Tatverdächtige mit seinem Motorrad der Marke "Piaggio" gegen 16:10 Uhr auf der A5 einen Streifenwagen auf Höhe der Tank- und Rastanlage Bruchsal. Im weiteren Verlauf beobachteten die Beamten, wie der Fahrer zwei Fahrzeuge rechts überholte und hierfür zwischen den Pkws auf dem linken und mittleren Fahrstreifen fuhr.

Dieses Fahrmanöver wiederholte der Zweirad-Lenker mehrfach, woraufhin die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn aufnahm. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit von teilweise über 200 km/h - phasenweise über den Standstreifen - fort.

Mit diesem rücksichtlosen Fahrverhalten fuhr der Beschuldigte bis zum Autobahnkreuz Walldorf weiter und konnte dort über die Autobahnauffahrt der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn flüchten. Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen und unter Hinzuziehung weiterer Polizeistreifen der Polizeipräsidien Mannheim und Heilbronn konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden.

Der Fahrer war überwiegend schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Helm sowie weiße Turnschuhe. Die Kapuze seines weißen Pullovers ragte unter der schwarzen Jacke hervor. Das Piaggio-Motorrad war schwarz-rot lackiert.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte, die durch das Fahrverhalten des jungen Mannes gefährdet wurden, sich unter 0721 944840 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell