Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich in der Moltkestraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 49-jähriger Opel-Fahrer gegen 08:20 Uhr von der B 36 kommend in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Franz-Lust-Straße hielt er sein Fahrzeug verkehrsbedingt an.

Der in gleicher Richtung fahrende Straßenbahnfahrer wollte an dem Opel vorbeifahren und schätzte offenbar den Seitenabstand falsch ein. In der Folge streifte die Straßenbahn die gesamte linke Fahrzeughälfte und es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell