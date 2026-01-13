PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Illegal entsorgter Müll - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Eine größere Menge an illegal entsorgtem Müll wurde der Polizei am Freitagmittag auf dem Zwickerweg in Bretten nahe dem dortigen Sportplatz liegend gemeldet.

Bei dem Unrat handelt es sich um sechs sogenannter "Big Bags", befüllt mit Mineral- und Dämmwolle sowie um 17 Behältnisse mit Speiseölresten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Müll wohl am Freitag, 09.01.2026 zwischen 00:00 Uhr und 14:30 Uhr dort abgeladen.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben oder Angaben machen können, wo beispielsweise Dämm-/Mineralwolle in größeren Mengen ausgebaut und in "Big Bags" verpackt wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252 5046 0 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

