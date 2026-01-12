Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Karlsruhe (ots)

Auf der Bundesstraße 35 bei Bretten ereigneten sich im Laufe des Sonntags gleich zwei Verkehrsunfälle an derselben Örtlichkeit.

Nach ersten Erkenntnissen verursachte wohl ein 51-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 04:30 Uhr alleinbeteiligt einen Unfall im Kreuzungsbereich der B35 und B293. Hierbei kam der Mitsubishi-Fahrer in Fahrtrichtung Mühlacker aus bislang ungeklärten Gründen offenbar nach links von der B35 ab und kollidierte schließlich mit einem Ampelmast. Alarmierte Einsatzkräfte stellten zunächst lediglich das verunfallte Fahrzeug fest, jedoch keine etwaigen Fahrzeuginsassen. Aufgrund eines Zeugenhinweises sowie einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer letztlich unweit der Unfallstelle in der Heilbronner Straße angetroffen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Beschuldigten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille, weshalb der 51-Jährige auf dem Polizeirevier eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste.

Der mutmaßliche Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen, eine Aussage über den entstandenen Sachschaden kann aktuell noch nicht getroffen werden.

Rund zwölf Stunden später kollidierten an derselben Kreuzung zwei Pkw miteinander. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 31-jährige Citroen-Fahrerin gegen 17:00 Uhr auf der B35 in Fahrtrichtung Alexanderplatz. Auf Höhe der Abfahrt zur B293 missachtete die 31-Jährige offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden, nach links auf die B293 abbiegenden BMW-Fahrer. Die Fahrerin des Citroen und ihr Beifahrer wurden von alarmierten Rettungswägen mit - ersten Erkenntnissen zufolge - schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle bis etwa 20:15 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

