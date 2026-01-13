PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 27-jähriger Drogendealer nach Widerstand in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 27-Jähriger soll am Montagmittag einem zivilen Polizeibeamten Cannabis angeboten und im Rahmen der anschließenden Festnahme heftigen Widerstand geleistet haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich ein zivil gekleideter Polizist gegen 14:45 Uhr im Bereich des Schlossplatzes. Hier soll ihn ein 27-jähriger Tunesier angesprochen und ihm eine Konsumeinheit illegaler Drogen zum Verkauf angeboten haben. Als sich der Polizist als solcher zu erkennen gab und dem Beschuldigten die Festnahme erklärte, soll dieser zunächst versucht haben zu flüchten und offenbar mehrfach nach dem Beamten geschlagen haben. Ein hinzueilender Passant fixierte den Flüchtigen, sodass er in der direkten Folge trotz weiterer körperlicher Angriffe polizeilich festgenommen werden konnte.

Im Nachgang stellte eine Besatzung der Polizeihundestaffel im Bereich des Schlossplatzes zudem einen Cannabisvorrat des mutmaßlichen Händlers sicher.

Der Polizeibeamte erlitt Verletzungen an den Händen und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der hilfeleistende Passant erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 27-Jährige am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

