Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - AfD-Wahlkampfveranstaltung und Gegenversammlung verliefen insgesamt störungsfrei

Karlsruhe (ots)

Am heutigen Mittwoch fand neben einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Badnerlandhalle in Neureut zeitgleich eine Gegenversammlung unter dem Motto "Für Vielfalt und gegen rechte Hetze" statt.

Die Polizei war mit einer der Einsatzlage angemessenen Anzahl an Beamten vor Ort, um einen ordnungsgemäßen Ablauf und eine störungsfreie Ausübung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.

Die Veranstaltung der AfD besuchten zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr circa 550 Personen. An deren Versammlung vor der Halle nahmen rund 100 Personen teil.

Etwa 270 Personen demonstrierten im Zeitraum zwischen 17:00 und 20:00 Uhr gegen die Veranstaltung der AfD.

Die Versammlungen verliefen friedlich, vereinzelt kam es zu lautstarken Protesten und gegenseitigen Provokationen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

