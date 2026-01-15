Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße ein.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher offenbar mittels einer Leiter Zugang zum Balkon im 1. Obergeschoss und öffneten anschließend die Balkontür mit brachialer Gewalt. Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Diebe sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten unter anderem Bargeld in diversen Währungen.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

