Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim-Britzingen: Rebhütte mutmaßlich durch Unbekannte in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.01.2026, gegen 17:30 Uhr wurde eine brennende Rebhütte am Rosenberg unterhalb des Scheibenfeuerplatzes in Müllheim-Britzingen gemeldet.

Unbekannte sollen nach derzeitigen Erkenntnissen die Rebhütte oberhalb von Britzingen vorsätzlich in Brand gesetzt und sich anschließend vom Tatort entfernt haben. Zeugen hätten, kurz bevor der Brand bemerkt wurde, wohl zwei Detonationsgeräusche gehört. Anschließend sei ein helles Fahrzeug aus Richtung des Tatortes über den Rebweg in Richtung Landstraße davongefahren. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Pkw und dem Hüttenbrand gibt, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der Schaden zwischen 20.000 bis 30.000 Euro.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0) hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug sowie möglichen Verursachern geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

