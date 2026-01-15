POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Liedermatte: Einbruch in Gaststätte
Freiburg (ots)
Im Zeitraum von Montag, 12.01.2026, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 14.01.2026, 13.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Innere einer Gaststätte in der Liedermatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Außerdem soll die Täterschaft in der Gaststätte Speisen und Getränke konsumiert haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Liedermatte, besonders im Bereich der Gaststätten beobachtet haben. Anwohnende werden außerdem gebeten, Ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Autos der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell