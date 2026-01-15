Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Liedermatte: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 12.01.2026, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 14.01.2026, 13.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in das Innere einer Gaststätte in der Liedermatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Außerdem soll die Täterschaft in der Gaststätte Speisen und Getränke konsumiert haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Liedermatte, besonders im Bereich der Gaststätten beobachtet haben. Anwohnende werden außerdem gebeten, Ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Autos der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell